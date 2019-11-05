В Кремле заявили, что заказчики и убийцы главы ЦПЭ Ингушетии должны быть найдены

В Кремле прокомментировали резонансное убийство братьев Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых, недавно произошедшее в Москве. Неизвестный совершил несколько выстрелов в вышедших из автомобиля мужчин и скрылся вместе с сообщниками.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, о трагедии, случившейся с главой Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагимом и его братом, нейрохирургом Абдулахмедом, было незамедлительно доложено главе государства. Представитель Кремля подчеркнул, что говорить о чем-то конкретно до момента обнаружения убийц еще рано.

«Исходим из того, что заказчики и убийцы должны быть найдены», - заключил Песков.

Напомним, братьев Эльджаркиевых расстреляли в Москве вечером 2 ноября. Выстрелив в каждого по несколько раз, убийца скрылся с места преступления с помощью сообщников.