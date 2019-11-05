В МИД РФ прокомментировали сообщения о строительстве новых баз США в Сирии

Попытки Вашингтона закрепить свое незаконное военное присутствие на сирийской территории неприемлемы. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Любые действия, мы сейчас не говорим какие, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения, противоречащими международному праву и неприемлемыми», - сказал дипломат, комментируя появившуюся информацию о строительстве новых баз США в нефтеносном регионе САР.

Ранее агентство Anadolu, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило, что американские военные начали строить в Сирии две военные базы. Расположены они будут на территории основного нефтеносного района Омар в провинции Дейр-эз-Зор. В эту местность США перебросили большое количество строительной техники, дополнительно направили около 300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений от террористов. Однако в Минобороны РФ считают, что присутствие американского контингента имеет мало общего с охраной скважин от бандитов.

По данным официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, спецназ США и частные военные компании из этой страны контролируют нелегальную добычу и продажу углеводородов. Ежемесячно американские военнослужащие и связанные с ними структуры получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов. Эти деньги нигде официально не проходят. В Москве настаивают на том, что нефтеносные районы в САР должны быть под контролем официального Дамаска.