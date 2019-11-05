СМИ назвали дату запуска «Силы Сибири»

Поставки российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 2 декабря. На эту дату намечен торжественный старт прокачки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Ранее глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода идет с опережением графика, поэтому поставки топлива по северному участку «Хэйхэ-Чанлин» начнутся раньше намеченного срока. Изначально запуск планировался на 20 декабря 2019 года.

Мощности «Силы Сибири» позволят прокачивать топливо с месторождений в Восточной Сибири на внутренний российский рынок и на экспорт в КНР. Соответствующий договор с китайской корпорацией CNPC был подписан 21 мая 2014 года. Пропускная способность трубопровода составит 38 миллиардов кубометров газа в год.

Неделю назад «Газпром» заявил о завершении процесса заполнения газопровода «Сила Сибири» газом. Топливо с Чаяндинского месторождения доведено до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.