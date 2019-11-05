Трамп хочет заключить новое соглашение с РФ и КНР по контролю над вооружениями

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем.

«Мы сейчас работаем над контролем над вооружениями. Мы ведем дела с Китаем, мы ведем дела с Россией», - сказал он.

Таким образом, американский лидер прокомментировал предстоящее истечение срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мне кажется, обе эти страны хотели бы сделать это (заключить новую договоренность в области контроля над вооружениями – прим. ред.), особенно когда дело касается ядерного оружия», - цитирует президента США ТАСС.

Ранее заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.

Договор СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, на сегодняшний день остается единственным действующим договором между США и Россией об ограничении вооружений.