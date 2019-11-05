В «Нафтогазе» назвали условия снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор украинского предприятия «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к российскому «Газпрому» из-за пересмотра ставки транзита на газ, поступающий из РФ, может быть снижена в случае его сохранения.

Дополнительным условием также названо сохранение дохода от транзита в случае его продолжения. Как Витренко сообщил на своей странице в Facebook, при данных условиях сумма иска может снизиться до двух миллиардов долларов.

Ранее «Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск, который, по словам Витренко, является встречным после подачи искового заявления российской стороной в 2018 году. При этом предприниматель назвал действия украинской компании «защитой».