Самый теплый день: обновлен погодный рекорд столетней давности

Вторник 5 ноября 2019 года стал самым теплым в Москве за всю истории метеонаблюдений. Таким образом, рекорд, о котором ранее предупреждали столичные метеорологи, официально состоялся. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Показания термометров на метеостанции ВДНХ уже отметили в 12 часов температуру 12,6 градуса, что выше прежнего рекорда 5 ноября, который равен 10,3 градуса и был зарегистрирован 100 лет назад - в 1922 году», - говорится в сообщении.

Столичный регион находится под влиянием западных циклонов. Южный ветер уже принес в Москву и Подмосковье атлантические воздушные массы и устойчивый плюс на термометрах. Сегодня днем они показывали до 14 градусов выше нуля.

Комфортная погода сохранится и завтра, обещают синоптики, однако воздух начнет постепенно остывать. В ночь на четверг воздушные массы с севера вытеснят атлантический влажный циклон, и температура упадет до 0... -1 градуса по Цельсию. Возможны мокрый снег и усиление ветра, предупреждают метеорологи.