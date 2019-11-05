«Теории подтверждены»: эксперт рассказал о полученных с Voyager 2 данных

Между гелиосферой, то есть областью околосолнечного пространства, и межзвездным газом существует четкая граница. Теперь об этом можно говорить как о подтвержденном факте.

Как рассказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, все это и является самым важным открытием, сделанным в ходе миссии космического аппарата Voyager 2. Ранее, по словам ученого, граница существовала только в теории.

«Наличие такой границы ученые предсказывали по аналогии с ранее установленной границей земной атмосферы и солнечного ветра», - уточнил Эйсмонт.

Кроме того, данные, полученные с Voyager 2, подтвердили на практике еще одну теорию - природа межзвездного газа и газа в околосолнечном пространстве несколько отличается.

«Это подтверждает существующие фундаментальные теории как эволюции Солнечной системы, так и всей Вселенной. Это серьезное достижение, и, я думаю, астрофизики счастливы, что получили подтверждение своих теорий», - резюмировал Эйсмонт.

Ранее стало известно, что космический аппарат Voyager 2 спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первые данные.

На сайте NASA сообщается, что за пределы гелиосферы, то есть защитного пузыря из частиц и магнитных полей, созданных Солнцем, устройство вышло еще год назад. Но информация с расстояния 18 миллиардов километров дошла до Земли только сейчас.

До Voyager 2 за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат - Voyager 1. Данные с него позволили ученым понять, что гелиосфера защищает Землю от межзвездной радиации почти на 70%.