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Особое внимание к деталям: кадры репетиции марша в честь парада 7 ноября 1941 года

Виталий Акиньшин
14:11 05.11.2019
В парадных расчетах прошли воспитанники Суворовского училища, военно-патриотических клубов и кадетских классов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция торжественного марша в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. В этот день враг вплотную подошел к Москве и, участники того смотра уходили прямо на фронт.

Сегодня в парадных расчетах прошли воспитанники Суворовского училища, военно-патриотических клубов и кадетских классов.

Особое внимание на репетиции было к деталям - на участниках военная форма тех времен и то же оружие, с которым 78 лет назад их предки защищали столицу.

Как прошла репетиция - в материале корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина.

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