Особое внимание к деталям: кадры репетиции марша в честь парада 7 ноября 1941 года

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция торжественного марша в честь легендарного парада 7 ноября 1941 года. В этот день враг вплотную подошел к Москве и, участники того смотра уходили прямо на фронт.

Сегодня в парадных расчетах прошли воспитанники Суворовского училища, военно-патриотических клубов и кадетских классов.

Особое внимание на репетиции было к деталям - на участниках военная форма тех времен и то же оружие, с которым 78 лет назад их предки защищали столицу.

Как прошла репетиция - в материале корреспондента «Звезды» Виталия Акиньшина.