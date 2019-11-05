Министр просвещения призвала пересмотреть процесс подготовки к ЕГЭ

Необходимость подготовить выпускников к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) сводит на нет весь образовательный процесс в 10-11-х классах общеобразовательных российских школ. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в ходе пленарного заседания Всероссийского съезда учителей и преподавателей русского языка и литературы.

Министр призвала пересмотреть подходы в подготовке к ЕГЭ и не заниматься этим в ущерб получению новых и необходимых выпускникам знаний по остальным предметам.

«10-й и 11-й классы у нас нет обучения в школе, оно прекращается, потому что идет планомерная подготовка, - я уже перестала использовать натаскивание, хотя оно остается, к сдаче ЕГЭ. Надо менять, надо очень здорово менять подходы к тому, что мы сейчас имеем. Мы не имеем права заниматься подготовкой во время учебного процесса», - цитирует высказывание российского министра информагентство RNS.

В качестве примера Васильева привела зарубежные школы, где подготовкой к аналогичным выпускным экзаменам занимаются факультативно, а не в ущерб образовательному процессу.

Ранее Рособрнадзор рекомендовал внести незначительные изменения в ЕГЭ 2020 года. Больше всего они коснутся испытаний по иностранным языкам. В них предложено уменьшить количество заданий на аудирование и сократить количество вопросов в разделе «Чтение».

Среди родителей немало претензий и к набору заданий по ЕГЭ для русского языка, географии, истории и обществознания. Их тоже предложено пересмотреть.

Ранее Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных университетов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Это сделано для того, чтобы отобрать наиболее подготовленных и талантливых абитуриентов из числа школьных выпускников.