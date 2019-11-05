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В Кремле отреагировали на срыв разведения сил в районе Петровского

Ивана Живкович
13:28 05.11.2019
Отвод войск, намеченный на 4 ноября, не состоялся.
В Кремле отреагировали на срыв разведения сил в районе Петровского
© Фото: Alexander Rekun, Globallookpress

Срыв разведения сил в районе Петровского в Донбассе вызывает обеспокоенность, но Москва надеется, что процесс будет завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, позиция Кремля по «нормандскому формату» остается неизменной: Владимир Путин хочет как можно скорее провести саммит, но считает, что он должен быть хорошо подготовлен.

Возможность проведения встречи «нормандской четверки» до конца 2019 года Песков назвал преждевременной.

Разведение сил и средств в районе города Петровское в Донбассе должно было состояться в понедельник, 4 ноября. В назначенный день в знак готовности ополченцы выпустили сигнальную ракету, но ответа с украинской стороны не последовало.

Киев объяснил свою позицию тем, что 30 октября в районе были зафиксированы обстрелы, а после нарушения режима тишины отвод войск может состояться только через семь дней.

Отвод сил в другом районе Донбасса, населенном пункте Золотое, успешно завершился 1 ноября.  

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