ВВС США планируют задействовать на учениях российские Ми-24

Военно-воздушные силы США планируют использовать в учениях по противодействию воздушной поддержке противника российские вертолеты Ми-24.

Для этого ВВС разместили заявку на поиск подрядчиков, готовых их предоставить. В соответствии с озвученными условиями подрядчик обязуется обеспечить военнослужащих как минимум двумя вертолетами с квалифицированными экипажем и техническими специалистами, а также с учебными материалами.

Учения, на которых планируется задействовать Ми-24, должны пройти с 18 по 20 ноября. Непосредственно вместе с техникой и персоналом подрядчик также должен будет обеспечить вертолеты США достаточной подготовкой для того, чтобы «сформировать представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи», дислоцированной в штате Аризона. Об этом говорится в тексте заявки.

Между тем ранее ВВС США предприняли несколько попыток «переделать» свою авиацию под российскую. Для этого американские вертолет MH-60S и самолет F-16 перекрасили в камуфляж Ми-24 и Су-57. И если в случае с истребителем попытка помогла военнослужащим представить внешний вид российского оригинала, то перекраска вертолета была признана абсолютно неудачной и требующей повторной перекраски.