СМИ: американцы строят новые базы в Дейр-эз-Зоре

США начали строительство двух новых военных баз в богатой нефтью сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

По его данным, в регион направлены дополнительные силы: около 300 солдат, бронетехника, тяжелое оружие и боеприпасы.

Также, как сообщает Anadolu, у нефтяных месторождений было замечено большое количество строительной техники. Предполагается, что одну из баз построят в дислокации 113-й бригады американской армии, другую - в районе деревни ас-Сур.

После прекращения турецкой военной операции «Источник мира», которую страна начала 9 октября, американские войска возобновили военное патрулирование вокруг нефтяных месторождений в Сирии.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет контролировать сирийско-турецкую границу, его целью является только нефть. В российском МИД выкачку сырья американцами назвали незаконной. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, США каждый месяц контрабандой вывозят из страны нефть на 30 миллионов долларов.