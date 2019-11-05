В МИД РФ недоумевают из-за запрета Эстонии пропустить российские корабли и самолеты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отказ Таллина в заходе судна «Академик Примаков» в территориальные воды Эстонии вызывает у России крайнее недоумение.

Отметив, что это было сделано без объяснения причин, Захарова указала на то, что этот же корабль дважды получал соответствующие разрешения годом ранее.

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через Эстонию самолета с заместителем председателя правительства РФ на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну "Седов"», - заявила представитель МИД России.

Захарова подчеркнула, что российская сторона фиксирует данные «демарши» и учитывает их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией. Об этом она заявила, отвечая на вопрос РИА Новости.

Ранее российское посольство в Таллине направило в МИД Эстонии ноту в связи со сносом монумента на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула. В дипмиссии отметили, что связались с руководством поселка Таэбла, где произошел инцидент, и провели с чиновниками предметную беседу по факту случившегося.