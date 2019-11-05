Онкологи перечислили самые смертельные формы рака

Злокачественные опухоли органов пищеварения лидируют в списке форм рака с самой высокой одногодичной смертностью в России. К таким выводам пришли врачи-онкологи, которые привели классификацию самых смертельных опухолей.

Самым опасным признан рак пищевода. После постановки такого диагноза 59% пациентов погибают в течение года. На втором месте - онкологическое заболевание легких (49% летальных исходов в течение года). Замыкает тройку рак желудка (47,4%).

Новообразования в лимфатических и кроветворных тканях приводят к одногодичной смертности в 22,3% случаев, а при поражении прямой кишки - в 21,6%.

Лучше других, согласно данным Минздрава, с которыми ознакомился портал News.ru, лечению поддаются опухоли шейки матки и молочной железы. В первом случае за год со дня постановки диагноза умирает 13,8% пациентов, во втором - 5,8%.

Среди факторов, провоцирующих развитие смертельно опасных форм заболевания, по-прежнему лидируют курение, злоупотребление алкоголем, канцерогены и наследственность.