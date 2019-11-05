Школьники нашли новый остров в Арктике, анализируя снимки из космоса

Старшеклассники из Чувашии смогли открыть новый остров в Арктике, о существовании которого никто раньше не догадывался. Новый объект на полярной карте появился благодаря глобальному потеплению. Изучением острова школьники занимались под руководством студента МАИ.

«Площадь нового острова составляет примерно 110 гектаров, а его размер - 1,9 километра в длину и один километр в ширину. После того как географическое открытие получит официальное признание Гидрографической службы Минобороны России, к новому острову отправится научная экспедиция, которая проведет его топографическую съемку, подробно опишет и сфотографирует», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы МАИ.

К научному открытию старшеклассники пришли, изучая географические карты и космические снимки акватории Карского моря. Подростки заметили, что мыс Земляной острова Шмидта лишился связи с основным островом. Для подтверждения данного факта юные исследователи обратились в Роскосмос за детальными снимками местности.

«Предположительно, полоса земли, соединяющая две части суши, исчезла в силу глобального потепления. Вероятнее всего, перешеек состоял из мягкой пористой породы и активное таяние расположившихся рядом ледников его размыло. Водные потоки талой воды из-под ледника размыли земляные перемычки, соединяющие мыс с островом», - говорится в релизе.

Поиски новых островов в Арктике ведутся регулярно. Ранее в научную экспедицию отправились гидрографы Северного флота на двух исследовательских кораблях.

На протяжении месяца они обследовали район архипелага Новая Земля, чтобы подтвердить существование новых островов и других географических объектов, замеченных ранее из космоса.

Помимо гидрографов, на борту исследовательских судов находятся спасатели, представители Русского географического общества и национального парка «Русская Арктика».