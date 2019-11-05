В Приморье начали погрузку последних белух из «китовой тюрьмы»

Погрузка последней партии из 50 белух, оставшихся в «китовой тюрьме», началась в Приморском крае. Она займет не менее двух дней. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Морских животных помещают в специальные ванны для транспортировки. Перевозить их к месту выпуска в Японском море будут на двух судах - «Профессор Кагановский» и «Зодиак».

«По словам специалистов, состояние животных хорошее. Белухи готовы к возвращению в естественную среду обитания», - рассказал пресс-секретарь Тихоокеанского филиала ВНИРО Константин Осипов.

О так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя стало известно в ноябре 2018 года. В ней находились косатки и белухи, которых планировали продавать в иностранные океанариумы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело о незаконном вылове морских животных и о жестоком обращении с ними.

В конце августа из «китовой тюрьмы» в Охотское море выпустили последнюю партию косаток.