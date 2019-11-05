В Сеть утекли личные данные клиентов Альфа-банка

Личные данные владельцев пластиковых карт Альфа-банка, а также клиентов «АльфаСтрахования» оказались в нелегальном доступе. Их выставили на продажу на специализированном форуме в Сети. Продавец уверяет, что располагает данными около 6,5 тысячи человек - клиентов банка и страховой компании.

В документах представлены ФИО, паспортные данные клиентов, номера их мобильных телефонов, дата заключения договоров, а также информация о сумме кредитного лимита или оформленной страховки.

В Альфа-банке «Звезде» подтвердили утечку, заявив, что выявили факт незаконного распространения в теневом Интернете персональных данных небольшого числа своих клиентов.

«Альфа-банк проводит внутреннее расследование по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам. Достоверно установлено, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка. Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам», - сообщили в пресс-службе банка.

Это не первый случай утечки персональных данных банковских клиентов. Менее месяца назад в Сбербанке сообщили о краже личной информации 200 своих доверителей. Виновного удалось задержать, им оказался сотрудник Национальной службы взысканий.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»). В Сбербанке приняли решение расторгнуть контракт с коллекторским агентством, где трудится мужчина.