Опубликованы кадры следственного эксперимента с участием обвиняемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет России по Архангельской области опубликовал видео задержания жителя Нарьян-Мара, обвиняемого в убийстве ребенка в детском саду, и следственного эксперимента с его участием.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина беспрепятственно вошел в здание, позвонив в домофон. Затем он поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где и причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему спящему мальчику, несмотря на препятствия со стороны воспитательниц и подоспевшего охранника.

Во время проведения следственного эксперимента задержанный рассказал и показал, как именно совершил преступление. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Также частично признал свою вину охранник детсада, впустивший мужчину.

Напомним, трагическое убийство произошло 31 октября. Суд предъявил задержанному обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчина состоял на учете в наркодиспансере как больной хроническим алкоголизмом.