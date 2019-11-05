Обмотанную золотыми слитками россиянку на таможне выдала походка

Читинские таможенники обнаружили у российской туристки, выезжающей в Китай, почти два килограмма золотых слитков. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного таможенного управления.

Еще до контроля инспектор обратила внимание на странное поведение девушки - она нервничала и неестественно переставляла ноги при ходьбе.

Подойдя к таможенникам, россиянка «запищала» - спрятанное золото сразу же обнаружил стационарный металлоискатель.

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Оказалось, что слитки были прикреплены к ступням девушки скотчем. Она добровольно отдала драгоценный металл таможенникам.

Всего при девушке было найдено восемь слитков желтого золота общим весом 1863,81 грамма. Стоимость находки оценили более чем в пять миллионов рублей.

Проведенная экспертиза показала, что золото изготовлено кустарным способом: промышленные пробы и документы, которые подтверждают факт изготовления или приобретения изделий, отсутствовали.

При допросе россиянки выяснилось, что слитки она везла в КНР за обещанное денежное вознаграждение. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов».