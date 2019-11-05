США уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату. Уведомление об этом направлено в ООН, говорится в официальном заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Причиной решения называется «несправедливое экономическое бремя», наложенное на американских рабочих, предпринимателей и налогоплательщиков, на которое в 2017 году обратил внимание президент страны Дональд Трамп.

«Мы будем продолжать работать с нашими глобальными партнерами в целях повышения устойчивости к последствиям изменения климата и подготовки к стихийным бедствиям и реагирования на них», - отмечается в сообщении.

В сентябре к Парижскому соглашению по климату присоединилась Россия. При этом, отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, страна уже сейчас занимает лидирующие позиции по сокращению эмиссии парниковых газов, а энергобаланс страны соответствует низкоуглеродным требованиям.