В Иркутской области предотвратили крупномасштабную незаконную вырубку леса

Сотрудники МВД РФ по Иркутской области совместно с коллегами из прокуратуры и ФСБ предотвратили крупномасштабную незаконную вырубку леса в Чунском районе.

Правоохранители провели задержание организаторов и участников одновременно по восьми различным адресам. В общей сложности в отдел было доставлено 12 человек, в числе которых глава местного лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является организатором. Изъято 29 транспортных средств, включая лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили.

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Иркутской области возбудили в отношении задержанных организаторов и участников вырубки три уголовных дела по факту причинения ущерба лесному фонду страны (статья 260 Уголовного кодекса России). Размер причиненного ущерба превысил 6,5 миллиона рублей.