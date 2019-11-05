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В Иркутской области предотвратили крупномасштабную незаконную вырубку леса

Егор Левин
10:43 05.11.2019
Задержание фигурантов проводилось одновременно по восьми адресам, задержано 12 человек, включая предполагаемого организатора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МВД РФ

Сотрудники МВД РФ по Иркутской области совместно с коллегами из прокуратуры и ФСБ предотвратили крупномасштабную незаконную вырубку леса в Чунском районе.

Правоохранители провели задержание организаторов и участников одновременно по восьми различным адресам. В общей сложности в отдел было доставлено 12 человек, в числе которых глава местного лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является организатором. Изъято 29 транспортных средств, включая лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили.

Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Иркутской области возбудили в отношении задержанных организаторов и участников вырубки три уголовных дела по факту причинения ущерба лесному фонду страны (статья 260 Уголовного кодекса России). Размер причиненного ущерба превысил 6,5 миллиона рублей.

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