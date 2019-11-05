Дайверы обнаружили на дне моря почти тысячу бутылок редкого алкоголя

На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок с редким алкоголем: в 600 из них находится французский коньяк марки De Haartman & Co, который уже не выпускают, в других 300 - ликер Benedictine, который теперь принадлежит компании Bacardi.

© oceanexplorer.se

Обнаружила залежи редкого алкоголя дайверская команда Ocean X. Видеоролик, а также фотографии с находками опубликованы на их официальном сайте.

По данным The Local, бутылки с ликером и коньяком должны были доставить в Петроград во время Первой мировой войны. Издание уточняет, что произошло это в 1917 году.

Перевозил ценный груз в Россию шведский пароход, однако в пути его задержала немецкая подлодка. В то время алкоголь являлся контрабандой, поэтому экипаж решил затопить судно, чтобы вернуться в Швецию.

© oceanexplorer.se

Бутылки считались пропавшими до 1999 года - именно тогда впервые были обнаружены обломки корабля. Но погружаться в том месте было опасно.

В итоге достать бутылки со дна Балтийского моря решили с помощью роботов. Весь редкий алкоголь был поднят на поверхность в целости и сохранности.

© oceanexplorer.se

Дайверы уже назвали эту находку частью истории бывшей имперской России.

В ближайшее время несколько бутылок доставят в Россию и Швецию для анализа. О том, сколько может стоить этот редкий алкоголь, пока не сообщается.