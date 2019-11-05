На портале мэрии Москвы появилась инструкция о переезде по программе реновации

На портале столичного мэра появилась пошаговая инструкция для москвичей, которые готовятся к переезду в новое жилье по программе реновации. С помощью сервиса все желающие могут получить ответы на самые распространенные вопросы, не обращаясь за помощью специалистов.

На портале можно найти необходимый при переезде пакет документов, инструкцию о том, как докупить лишние квадратные метры жилплощади, а также порядок действий после получения ключей от новой квартиры. Никакой авторизации для начала работы с сервисом не требуется.

«Главное преимущество сервиса в том, что пользователь может получить персональную пошаговую инструкцию. Для этого системе необходимо задать определенные параметры, отражающие жизненную ситуацию человека. Например, является ли он собственником жилья, или владеет им на условиях социального найма, куплена квартира в ипотеку или в собственность. Онлайн-руководство охватывает все этапы переезда», - говорится в комментарии пресс-службы Департамента информационных технологий города Москвы.

В представленном сервисе доступны 24 возможных сценария, в которых уже загружены ссылки на необходимые порталы и инструкции.

Программа реновации была утверждена столичными властями в 2017 году. Согласно ей сносу подлежат более пяти тысяч ветхих домов, возведению - около 30 миллионов квадратных метров нового и современного жилья к 2032 году.

До конца текущего года в Москве должны достроить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тысяч квадратных метров.