В Совфеде назвали условие возврата Украине задержанных в Керчи кораблей

Украина может надеяться на получение кораблей, если признает свою провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Он добавил, что Россия оценивает этот инцидент как преступление украинских военнослужащих.

«Их задержали, потом собирали доказательства их вины, должно было пройти серьезное судебное разбирательство. А корабли, как я понимаю, являются вещественными доказательствами», - подчеркнул Цеков.

Парламентарий не исключил, что Москва может вернуть задержанные суда Киеву «по доброй воле». Тем не менее, украинским властям следует публично признать свои действия в Керченском проливе провокацией, цитирует Цекова «Российская газета».

Утром 25 ноября 2018 года украинские военные корабли пересекли границу России и направились к Керченскому проливу. Они осуществляли опасные маневры и не подчинялись требованиям российской Погранслужбы. В результате моряки ВМС Украины были задержаны.