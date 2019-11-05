«Нафтогаз» потребовал пересмотра транзитного тарифа от «Газпрома»

В иске госкомпании Украины «Нафтогаз» к «Газпрому» содержится требование о пересмотре тарифа на транзит российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Заявление компании рассматривает Стокгольмский арбитраж.

«Относительно наших требований в новом арбитраже. Первое и самое важное – мы требуем пересмотреть транзитный тариф… Было бы логично, если бы порядок его формирования отвечал современным европейским нормам», - написал Витренко.

Украинская сторона будет требовать изменения тарифа, уточнил он, с 13 марта 2018 года, когда она направила первый запрос о пересмотре, по дату окончания контракта – 1 января 2020 года. По словам Витренко, «Газпром» должен выплатить 11,8 млрд долларов и проценты в качестве компенсации.

Ранее Витренко сообщил, что иск в Стокгольмский арбитраж – встречный, так как российская сторона обратилась в суд еще в апреле прошлого года. Получить решение в «Нафтогазе» рассчитывают в 2021 году.