Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.

Шойгу отметил, что разведка – мощный и действенный инструмент защиты национальных интересов.

«Личный состав (военной разведки) достойно продолжает традиции своих предшественников, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности РФ, проявляя самоотверженность и исключительную отвагу», - сказал глава Министерства обороны.

Он также подчеркнул, что особого внимания заслуживают ветераны разведки, чьи опыт и знания помогают готовить специалистов самого высокого уровня для Вооруженных сил РФ.

Сами разведчики свой праздник встречают на передовой – военнослужащие Центрального военного округа выполняют учебно-боевые задачи на полигонах Сибири и на 201-й российской военной базе в Таджикистане. Так, в Новосибирской области они проводят учебную операцию по уничтожению пешего патруля и захвату секретных документов. На базе в Таджикистане разведчиков ждала огнештурмовая полоса с 23 препятствиями, в числе которых подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки и задымленные развалины.