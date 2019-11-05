Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства Гандзюк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен найти и наказать всех заказчиков убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в честь годовщины смерти активистки.

«Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю», - сообщил Зеленский в Facebook.

Четвертого ноября в десятках украинских городов, а также в других странах – США, Германии, Италии, Канаде, Чехии и Польше – прошли акции «Год без Кати».

В 2018 году злоумышленники облили Екатерину Гандзюк кислотой. Спустя несколько месяцев она скончалась в киевской больнице.

По данным правоохранителей, смерть Гандзюк была заказным умышленным убийством. Следователи установили всех заказчиков и организаторов покушения.