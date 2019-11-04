Полуторавековой рекорд тепла будет побит в столице

Аномальное для начала ноября тепло на сутки установится в российской столице во вторник, 5 ноября. В Гидрометцентре РФ «Звезде» рассказали, что ожидают в этот день повышения температуры до 12-14 градусов.

Если столбики термометров действительно достигнут этой отметки, то 5 ноября 2019 года станет абсолютным температурным рекордом за 140-летнюю историю.

«При этом погода будет облачная, с небольшим дождем и ветреная. Южный и юго-западный ветер ожидаются 5 ноября, скорость составит 5-10 м/с, местами – порывы 12-17 м/с», - отметила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Прежний максимум для 5 ноября был зарегистрирован в 1922 и 2013 годах, когда температура поднялась до 10,3 градуса.

Начиная со среды, по прогнозам метеорологов, температура будет соответствовать климатической норме: ожидаются осадки, в основном в виде дождя.