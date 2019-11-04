Следующий этап: как в Донбассе готовятся к продолжению разведения сил

В Донбассе проходит подготовка ко второму этапу разведения сил. В ближайшие часы военнослужащие и ополченцы должны убрать военную технику и вооруженные подразделения из зоны на участке Петровское - Богдановка, что является одним из условий «формулы Штайнмайера».

На месте находятся представители ОБСЕ, которые должны зафиксировать выполнение условий обеими сторонами. Несмотря на это и на объявленное перемирие, ополченцы заявляют о провокациях со стороны позиций украинских военнослужащих. Ко всему прочему, также подтвердилась информация об использовании ими иностранного вооружения.

От Петровского до позиций ВСУ - менее километра. Ополченцы рассказывают, что военнослужащие нарушили условия перемирия, заняв позиции в зоне, в которой это было запрещено, тем самым подойдя практически вплотную к другой стороне конфликта.

В зону разведения в Петровском начинают стягиваться националисты, с которыми уже происходят стычки у регулярной армии.

Разведение сил в Петровском должно начаться в час дня по московскому времени. Представители Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины (СЦКК) передали сведения о расположении своих подразделений и техники наблюдателям. Теперь этого ждут от Киева. Однако дата может быть изменена из-за заявлений Министерства обороны Украины о якобы не прекращающихся обстрелах со стороны ДНР.

Ранее в районе поселка Золотое под Луганском, где проходил первый этап разведения сил, начался процесс разминирования. Начало зафиксировано в отчете ОБСЕ, всего на участке работают пять саперных расчетов.