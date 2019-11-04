В западне металла: в Омске после столкновения с автобусом пришлось разрезать автомобиль

В Омске столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате серьезного ДТП пострадали семь человек.

© Инцидент Омск, VK

ДТП произошло утром в понедельник, 4 ноября. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель легкового Mitsubishi, допустивший выезд на встречную полосу. Автобус «ЛиАЗ» не успел среагировать, в результате чего случилось ДТП. Об этом сообщает местное управление МЧС РФ.

© Инцидент Омск, VK

Mitsubishi после столкновения практически полностью деформировался. Чтобы вызволить из покореженного кузова людей, спасательным службам пришлось использовать гидравлические инструменты для разрезания металла.

© Инцидент Омск, VK

Травмы получили водитель и пассажирка легкового автомобиля, а также водитель и четыре пассажира автобуса. В общей сложности, в момент ДТП в нем находилось не менее 35 человек, работников местного предприятия.