В западне металла: в Омске после столкновения с автобусом пришлось разрезать автомобиль
В Омске столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате серьезного ДТП пострадали семь человек.
ДТП произошло утром в понедельник, 4 ноября. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель легкового Mitsubishi, допустивший выезд на встречную полосу. Автобус «ЛиАЗ» не успел среагировать, в результате чего случилось ДТП. Об этом сообщает местное управление МЧС РФ.
Mitsubishi после столкновения практически полностью деформировался. Чтобы вызволить из покореженного кузова людей, спасательным службам пришлось использовать гидравлические инструменты для разрезания металла.
Травмы получили водитель и пассажирка легкового автомобиля, а также водитель и четыре пассажира автобуса. В общей сложности, в момент ДТП в нем находилось не менее 35 человек, работников местного предприятия.