День народного единства во Владивостоке отметили в спортивном стиле

На корабельной набережной Владивостока праздничный митинг собрал сотни участников со всех районов Приморского края. Сюда пришли общественные деятели, политики, активисты национальных диаспор, курсанты училищ и студенты вузов.

День народного единства в России отмечают с 2005 года. Но, несмотря на молодость этого праздника, он связан с далекими событиями начала 17 века. В 1612 году, благодаря объединившемуся народному ополчению, удалось освободить Москву от польских интервентов.

На центральной площади города праздник отмечают в спортивном стиле: курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища играют в баскетбол, федерация самбо устраивает показательные бои, а коренные удэгейцы показывают особенности национальных охотничьих игр.

Формат праздника во Владивостоке специально сделали таким, чтобы почти на каждый вид спорта можно не только посмотреть, но и опробовать его на себе.