В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать торты и пирожные

Меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы - это то, чего в составе хорошего кондитерского изделия быть не должно. Рекомендации по выбору тортов и пирожных опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

Все эти компоненты являются искусственными и могут отрицательно влиять на организм. Добавляют их в продукцию, чтобы увеличить срок хранения, улучшить вкус, создать более привлекательный внешний вид.

После состава, сообщают в ведомстве, покупателю стоит обратить внимание на срок хранения продукции, который разнится в зависимости от категории кондитерских изделий. Например, торты без отделки кремом нужно хранить при температуре от +2 до +6° не более 72 часов, с заварным кремом или кремом из взбитых сливок - при такой же температуре, но не более 6 часов.

Покупать торты и пирожные лучше всего в стационарных торговых точках, где для хранения созданы все условия.

Также стоит приобретать изделия, приготовленные на местных фабриках. Во-первых, при долгой транспортировке торт или пирожное может испортиться. Во-вторых, вероятнее всего, он будет состоять из большого количества консервантов, используемых для продления срока годности.

Еще одна рекомендация - избегать слишком хрупких и рассыпающихся пирожных и тортов. А также не забывать читать этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом.