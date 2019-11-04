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Православные христиане отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Ивана Живкович
08:42 04.11.2019
Верующие называют икону заступницей России. Считается, что она способна вылечить верующих от любых недугов.
Православные христиане отмечают День Казанской иконы Божией Матери
© Фото: Pixabay

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Этот образ является самым любимым и самым почитаемым у россиян: именно им благословляют перед вступлением в брак, к нему обращаются во время болезней.

Казанская икона Богородицы считается чудесной: она способна вылечить верующих от любых недугов. Чудесна и история ее обретения, произошедшая в середине XVI века. Спустя год после завоевания Казани Иваном Грозным в городе заработала первая епархия Русской православной церкви. Местные жители скептически отнеслись к новой религии и отказывались ее воспринимать. В 1579 году в городе произошел крупный пожар, в результате которого выгорела большая часть построек Казанского Кремля. Буквально через несколько дней к 9-летней жительнице Матроне во сне явилась Богородица и попросила достать ее образ из пепелища, указав девочке точное место. Служители церкви послушали Матрону только с третьего раза, а саму икону ровно в том месте, на которое и указывала Божья Матерь, удалось раскопать только Матроне. Святыня, которую достали из пепелища, выглядела как новая, совершенно не задетая пожаром.

Однако празднование Дня Казанской Божией Матери появилось намного позже явления иконы. В 1612 году, во время Смуты, ополченцы князя Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина накануне выступления против захвативших Москву поляков получили копию этой иконы. Именно перед ней они молились о заступничестве. В результате 22 октября (4 ноября по новому стилю) был взят Китай-город, а 25 октября образ торжественно внесли в Кремль освобожденной столицы. Указом царя Алексея Михайловича 22 октября объявили государственным праздником.

Перед ликом иконы в 1812 году молился и генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. Поэтому икона Казанской Божией Матери считается заступницей русского народа.

Кроме того, к ней обращаются при тяжелых болезнях, сложных жизненных ситуациях, во время скорби и печали. Верующие утверждают, что эта икона помогает обрести свой истинный путь.

К Казанской Богоматери обращаются и во время вступления в брак: иконой благословляют молодых. Считается, что если свадьба прошла в день празднования Святого образа, то семейная жизнь будет счастливой.

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