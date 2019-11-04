В Хабаровске состоялся Крестный ход в День народного единства
А в Спасо-Преображенском соборе, где сейчас находится Главная икона Вооруженных Сил России, прошла божественная литургия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Жители Хабаровского края одними из первых в стране встретили День народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник приурочен к событиям 1612 года и изгнанию польских интервентов народным ополчением под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
Главные празднования состоялись в самом Хабаровске, где сначала в Спасо-Преображенском соборе прошла божественная литургия, а после вокруг собора прошел Крестный ход.
В этом храме сейчас находится Главная икона Вооруженных Сил России - «Спас Нерукотворный».
Кроме того, для жителей были организованы праздничный концерт, фольклорно-этнографический фестиваль, показательные спортивные мероприятия, фотозоны с различными мастер-классами и народные гулянья на набережной.