В США готовы опубликовать стенограммы показаний свидетелей по делу об импичменте Трампа

Член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Джеки Спиер заявила, что в ближайшее время будут обнародованы стенограммы показаний свидетелей, опрашиваемых в рамках проводимой в отношении президента США Дональда Трампа процедуры импичмента. По словам демократа, это должно произойти в течение пяти дней.

«Не знаю, будут ли они все опубликованы за один день, но они многое расскажут американскому народу», - заявила Спиер в интервью каналу CBS.

Напомним, демократы ранее начали процедуру импичмента Дональда Трампа, обвинив президента США в том, что он давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, пытаясь добиться расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи. После этого администрация Трампа опубликовала расшифровку разговора, в которой он попросил Зеленского изучить дело Байдена.