«Это правда»: директор подтвердила сообщения о госпитализации дочери Клявера и Польны

Пиар-директор певцы Дениса Клявера подтвердила сообщения о госпитализации его дочери Эвелины, матерью которой является певица Ева Польна, в одну из подмосковных клиник. Как она заявила, информация соответствует действительности.

«Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать», - сообщила представитель Клявера «Вечерней Москве».

Напомним, дочь Клявера и Польны ранее поступила в критическом состоянии с тяжелейшим приступом астмы в больницу в Подмосковье. По данным СМИ, 14-летняя девочка в настоящий момент находится в реанимации в бессознательном состоянии.