Появившийся в самом центре челябинского города медведь перепугал жителей
Инцидент произошел в городе Аша. Очевидцы обратились за помощью к полиции и обществу охотников.
© Видео: Елена Исаева, ВКонтакте © Фото: Елена Исаева, ВКонтакте
Жителей города Аша в Челябинской области напугал появившийся в центре города медведь. Инцидент произошел в ночь на 3 ноября.
Как пишет местный портал U24, хищника, предположительно, потревожили браконьеры, поэтому он и пришел в людное место. При этом председатель местного общества охотников уточнил, что животное точно не было ранено.
Походив по центральным улицам Аши, медведь ушел в свою область обитания.
Местные жители обратились в полицию и к охотникам, те объехали территорию, но следов хищника больше не обнаружили.