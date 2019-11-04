«Лучше точно не будет»: сын актрисы Тереховой рассказал о последней стадии болезни матери

Актриса Маргарита Терехова прикована к постели, не узнает своих родных и близких, а также не может говорить. Об этом в эфире НТВ рассказал сын артистки Александр.

Дело в том, что Терехова уже около восьми лет страдает от болезни Альцгеймера и сейчас проживает последние стадии. Любимица зрителей, одна из самых красивых актрис Советского Союза, запомнившаяся ролью Миледи в фильме «Три мушкетера», не хочет, чтобы зрители видели ее в плохом состоянии. Именно поэтому, как рассказал сын актрисы, ее скрывают от посторонних глаз.

«Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать», - рассказал мужчина.

Сам Александр со своей сестрой опекает маму, помогают им в этом сиделка и домработница. В последние месяцы, поделился сын, состояние актрисы сильно ухудшилось: она уже не может самостоятельно передвигаться, не узнает родных. Не так давно ее положили в больницу и провели полное обследование.

«Прогноз врачей здесь один - лучше точно не будет», - отметил сын звезды.

Тем не менее, рассказывают родственники Тереховой, она не унывает: улыбается и с удовольствием принимает гостей, которые навещают ее почти каждый день.