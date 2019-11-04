В Киеве рассказали о попытке свергнуть Зеленского

Действующего президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть. Такое мнение высказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. По ее словам, во всем задействованы некоторые политические силы, которые хотят сделать это, используя процесс разведения сил в Донбассе.

«Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать», - заявила чиновница в интервью телеканалу «112 Украина».

Лукаш отметила, что во время президентства Зеленского социальная и экономическая ситуация не улучшились, а политическая превратилась в плеяду скандалов. Однако, как считает экс-министр юстиции, жить стало легче.

«Уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих», «пятую колонну» и «патриотическую колонну», - поделилась мнением Лукаш.

Отвод войск в Золотом в Донбассе начался 29 октября в соответствии с достигнутой ранее договоренностью в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине. Аналогичный процесс в Петровском запланирован на 4 ноября.