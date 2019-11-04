Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп потребовал рассекретить личность информатора по «украинскому делу»

Егор Левин
06:54 04.11.2019
По словам американского лидера, в партии демократов знают имя информатора, но не хотят раскрывать его из-за возможных серьезных последствий.
Трамп потребовал рассекретить личность информатора по «украинскому делу»
© Фото: Oliver Contreras, SIPA USA, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости раскрытия личности информатора, сообщения которого привели к началу процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как заявил Трамп, демократы осведомлены о том, кто это, но не разглашают свои сведения.

«Представители “фэйк ньюс” знают, кто такой осведомитель, но, будучи “рукой” демократической партии, не хотят раскрывать его, потому что это станет настоящим адом. Раскройте информатора и положите конец обману под названием “импичмент”!», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, процедура импичмента в отношении американского лидера была начата 25 сентября после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы желают доказать, что глава США якобы оказывал давление на украинского коллегу с целью стимуляции расследования коррупционного дела против сына своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.11.2019, 12:58
За пять лет войны в Донбассе погибли более 3,3 тыс. мирных жителей
Дата04.11.2019, 05:31
Маневренность и мощь: ВМФ и ВКС РФ провели совместные учения в Средиземном море
Дата04.11.2019, 04:56
Мужская сборная РФ выиграла эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в США
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата03.11.2019, 10:29
«Иркут» передал в армию кабину спаренного истребителя Су-30СМ
Дата01.11.2019, 09:41
Первый в новейшей истории России бронзовый солдат: кадры возведения Ржевского мемориала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:54 В стране и мире
Трамп потребовал рассекретить личность информатора по «украинскому делу»
06:53 В стране и мире
Президента McDonald's уволили из-за служебного романа
06:28 В стране и мире
«Может закончиться летальным исходом»: друг Фадеева рассказал о состоянии здоровья артиста
06:26 В стране и мире
Пентагон раскрыл подробности обстрела колонны ВС США в Сирии
05:54 В стране и мире
Названы продукты для замедления старения
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы продукты для замедления старения
Гром среди ясного неба: украинский военнослужащий возмутился качеством еды в ВСУ
Видео
Бунт «полтергейста» попал на камеру видеонаблюдения в британском клубе
«Может закончиться летальным исходом»: друг Фадеева рассказал о состоянии здоровья артиста
Видео
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету «Молния»
Видео
Полный зал, шпагаты и обещание выступить в 80 лет: как прошел концерт Пугачевой в Минске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.