Трамп потребовал рассекретить личность информатора по «украинскому делу»

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости раскрытия личности информатора, сообщения которого привели к началу процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как заявил Трамп, демократы осведомлены о том, кто это, но не разглашают свои сведения.

«Представители “фэйк ньюс” знают, кто такой осведомитель, но, будучи “рукой” демократической партии, не хотят раскрывать его, потому что это станет настоящим адом. Раскройте информатора и положите конец обману под названием “импичмент”!», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, процедура импичмента в отношении американского лидера была начата 25 сентября после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы желают доказать, что глава США якобы оказывал давление на украинского коллегу с целью стимуляции расследования коррупционного дела против сына своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена.