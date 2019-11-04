Президента McDonald's уволили из-за служебного романа

Стивен Истербук покинул пост президента и генерального директора компании McDonald’s из-за романа со своей подчиненной. Об этом сообщается на сайте компании.

52-летний топ-менеджер признал, что нарушил корпоративные принципы, несмотря на то, что любовные отношения с его сослуживицей начались по обоюдному согласию. По информации The Wall Street Journal, совет директоров компании посчитал, что таким образом Истербук «продемонстрировал неспособность здраво мыслить».

Свою карьеру в McDonald's теперь уже бывший президент начал в 1993 году. В 2015 году после скандала с Джейми Оливером, который раскрыл технологию приготовления мяса в компании, Истербук возглавил сеть. СМИ подсчитали, что за время его руководства акции McDonald’s подорожали более чем на 60%. Новым главой назначен Крис Кемпчински, ранее возглавлявший подразделение компании в США.