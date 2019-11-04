«Может закончиться летальным исходом»: друг Фадеева рассказал о состоянии здоровья артиста

«Публичный хайп» на Максиме Фадееве может закончиться для него летальным исходом. Такие опасения по поводу здоровья продюсера сайту «Комсомольской правды» высказал его друг, адвокат Сергей Жорин. Он уверен, что последние скандалы с артистами его лейбла сильно ударили по здоровью Фадеева, у которого и так больное сердце. К тому же, он все держит в себе, не ругается с оппонентами и не дает комментариев.

«Ряд артистов при этом постоянно вводит его в стресс! Снимают ролики, потом извиняются, все им хи-хи, ха-ха. Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях», - поделился Жорин.

В последнее время в СМИ периодически появляются сообщении о недопонимании продюсера со своими подопечными: на 51-летнего Фадеева ополчились Наргиз, Олег Майями и бывшая любимица Лена Темникова.

28 октября СМИ сообщили, что Максим Фадеев был госпитализирован с сердечным приступом. Представители продюсера эту информацию опровергли. Сам артист заявил, что действительно плохо себя чувствовал, но уже вернулся к работе.

30 октября стало известно, что Фадеев расторг контракты со всеми артистами его лейбла MALFA.