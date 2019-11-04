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Пентагон раскрыл подробности обстрела колонны ВС США в Сирии

Егор Левин
06:26 04.11.2019
Как заявили представители американского Центрального командования, снаряды упали на расстоянии от военнослужащих, поэтому не причинили им ущерба.
Пентагон раскрыл подробности обстрела колонны ВС США в Сирии
© Фото: Carol Guzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Центральном командовании США сделали заявление на тему артиллерийского удара боевиков на северо-востоке Сирии. По словам представителей командования, он не задел колонну американских военнослужащих, так как снаряды упали в километре от них.

«Третьего ноября патруль США на северо-востоке Сирии стал свидетелем нескольких артиллерийских ударов, снаряды приземлились в километре или более от дорого, по которой он продвигался. Патруль не был задет», - цитирует заявление РИА Новости.

Напомним, речь идет об обстреле американской колонны боевиками, продолжающими нарушать режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации. Колонна двигалась по дороге М4 в направлении Ирака и подверглась атаке неподалеку от населенного пункта Телль-Тамер.

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