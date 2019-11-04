Названы продукты для замедления старения

Специалисты выяснили, что благодаря десяти продуктам человек может дольше сохранить молодость и упругость кожи.

Остаться «вечно молодым» можно благодаря помидорам: этот овощ способен улучшить вид кожи благодаря содержащимся в нем антиоксиданту ликопину и витаминам А и С. Для молодости организма также полезен зеленый чай. Он благотворно влияет не только на кожу, но и на сосуды.

Для устранения воспалительных процессов лучшим продуктом признана брокколи. Также следует включить в рацион орехи: они содержат антиоксиданты, кальций, калий и витамины А, Е, В6 и В12. Благодаря им в организме поддерживается водный баланс.

Ускорить процессы восстановления кожи и замедлить появление морщин можно благодаря употреблению авокадо и лосося. Также полезными для упругости кожи считаются оливковое масло, листовые салаты, черника и темный шоколад, сообщает портал MedikForum.