Трамп назвал отношения с Россией «очень хорошими»

Президент США Дональд Трамп назвал свои отношения с Россией «очень хорошими». Такое заявление он сделал на брифинге у Белого дома 3 ноября.

Американский лидер подчеркнул, что он ладит с другими странами, хотя люди и не понимают этого.

«Мои отношения с Украиной – очень хорошие, мои отношения с Россией – очень хорошие, мои отношения с Китаем – очень хорошие», - приводит слова Трампа Fox News.

По его словам, он также оказывает Украине «очень хорошую» поддержку.

Ранее в разговоре с Washington Post бывшие и действующие сотрудники Белого дома признались, что с первых дней нахождения на своем посту Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине. Утверждается, что в мае 2019 года на одной из встреч он якобы не соглашался с предложениями оказать поддержку новым страны властям, так как Киев «пытался его уничтожить».