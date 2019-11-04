Сотрудники МЧС со всей страны записали песню ко Дню народного единства

Более сотни сотрудников МЧС со всей России вместе исполнили песню ко Дню народного единства. Чувство патриотизма и любви к Родине они выразили через неофициальный гимн ведомства «Песня о тревожной молодости».

Музыку к композиции исполнил сводный оркестр министерства. В его состав вошли представители оркестров ведомственного управления по Москве, военного оркестра Академии гражданской защиты (АГЗ), Академии государственной противопожарной службы (АГПС), Центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра.

Песню, слова которой написали Лев Ошанин и Александра Пахмутова, спел хор из ста курсантов АГЗ и АГПС, а также сотрудники ведомства в разных уголках России. В Волгограде гимн исполнили на фоне Мамаева кургана, а в Башкортостане – на фоне памятника Салавату Юлаеву. В Хабаровском крае с праздником россиян поздравили спасатели, кинологи и юные пожарные.