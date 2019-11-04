Искусственный интеллект начнет ставить диагнозы россиянам

В России искусственный интеллект научат ставить диагнозы на основе медицинских анализов. Специальную систему учета биологических материалов планируют запустить в 2021 году.

В рамках проекта CoBrain-Analytics запустят изучение искусственным интеллектом образцов тканей и биологических жидкостей пациентов с серьезными болезнями (наследственные онкологические синдромы, рак легкого, рак поджелудочной железы, тяжелые нейродегенеративные заболевания). Затем данные будут сопоставляться с данными медучреждений и биобанков России, а пациенту предлагаться персональное лечение.

Совместно с компанией «Национальный БиоСервис» CoBrain-Analytics также планирует создать сервис для улучшения диагностики заболеваний и их терапии.

«Пациент пройдет предварительные тесты и сдаст биоматериал, а затем получит персональное лечение. Возможности искусственного интеллекта будут использованы и для разработки новых препаратов», - рассказали представители проекта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект начнет давать рекомендации по отчислению студентов из вузов России. Система будет оценивать успеваемость обучающихся, их активность на лекциях, а также участие в общественной жизни и поведение.