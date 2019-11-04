Гром среди ясного неба: украинский военнослужащий возмутился качеством еды в ВСУ

Украинский военнослужащий Александр Гром разместил в Сети фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал местные власти.

На своей странице в социальной сети он задался вопросом, на что уходят средства, которые предназначены для поставки продуктов в военные части на территории Украины.

«Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую», - написал он в Facebook.

Пользователи Сети выразили недоумение тем, какая ситуация с питанием сложилась в ВСУ. Один из комментаторов отметил, что то, что украинским военным дают вместе с кашей, больше «похоже на отходы».