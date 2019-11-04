Пираты похитили девять человек с норвежского судна

Пираты атаковали стоящий на якоре у берегов Бенина норвежский сухогруз. Нападавшие забрали с собой пять членов экипажа.

Инцидент произошел рано утром 2 ноября. Судно MV Bonita компании JJ Ugland стояло в ожидании разгрузки, когда появились пираты. О происшествии позже в тот же день властям Бенина сообщили прибывшие в Котону остальные члены команды, передает Reuters.

В компании JJ Ugland занимаются разрешением ситуации, говорится на ее официальном сайте. О произошедшем уведомили членов семей заложников.

В августе пираты захватили у берегов Камеруна троих российских моряков и пятерых граждан других стран. Захватчики требовали за людей выкуп. Спустя месяц заложникам удалось вернуться домой.