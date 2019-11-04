Новым мэром Кишинева избран социалист Ион Чебан

Новым мэром Кишинева стал вице-спикер от пророссийской Соцпартии Ион Чебан. Такие данные были приведены ЦИК после обработки 100% протоколов.

Чебан набрал 52,39% голосов, а за его оппонента – лидера проевропейской партии «Платформа "Достоинство и Правда"» Андрей Нэстасе – проголосовали лишь 47,61% избирателей.

Президент Молдавии Игорь Додон уже поздравил Чебана с победой. Также к поздравлениям присоединилась глава парламента, лидер Партии социалистов Зинаида Гречаный.

В воскресенье, 3 ноября, состоялся второй тур выборов мэра Кишинева. Руководителей выбирали также еще в 384 населенных пунктах Молдавии.

По данным ЦИК, массовых нарушений, способных повлиять на результаты голосования, зафиксировано не было, сообщает РИА Новости.